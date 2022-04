Esimese klassi lõpetanud Doris ostab kroonide eest endale ja sõbrannale Vanilla Ninja jäätise. Ta räägib kaamera ees, et ei taha kunagi suureks kasvada. „Soovin, et emme ja issi ei läheks kunagi vanemaks. Ja et me ei sureks kunagi ära,” sõnab ta.

See stseen pärineb ETV peatoimetaja Marje Tõemäe dokumentaalfilmist „Aeg on siin”, mis on filmitud 2000-ndate lõpus. Koos äsja linastunud filmiga moodustab see terviku. Avavaatuses näeb nelikut ajal, kui nad õppisid esimeses klassis. Värskes dokumentaalfilmis on nad keskkoolieas ja peavad edasised sihid paika panema.