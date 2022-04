HÕFF näitab rindele läinud Ukraina režissööri auhinnatud filmi

Reedest pühapäevani kestev Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub üle aastate taas täismahus. Kuigi Ukraina sõjakaadrid kallavad meid õudusega üle, arvab festivali juht Helmut Jänes, et selle kõige foonil pole õudusfilmide vaatamine sugugi halb idee.

"Keerulisest olukorrast hoolimata oleme kokku saanud väga orgaanilise programmi, kus publikule antakse valida 30 pika filmi vahel, lisaks linastub ligi 20 lühifilmi. Rõõmu teeb see, et saame aidata Ukrainat, näidates väga head ja auhinnatud Ukraina filmi „Ninasarvik”, mis hakkas pärast eelmise aasta Veneetsia filmifestivali esilinastust veebruari lõpus ka Ukraina kinodes jooksma, aga läks nii, et algas sõda... ja selle autor Oleh Sentsov läks rindele."