Pingeline aeg soodustab väga erinevate konfliktide ning vastuolude teket, millest kõiki me ei oska täna veel ette näha. Ma väga loodan, et aprillirahutuste aastapäev ja 9. mai mööduvad suuremate intsidentideta. Pigem on hetkel ühiskond siiski ühtne ja ka provokaatorid mõistetakse hukka. Olen kindel, et nii enamik eesti- kui ka vene emakeelega Eesti inimesi soovib, et Eestis oleks rahu. Kuid sügiseks võib pilt olla teine. Sügis võib kaasa tuua meeleavaldusi, võimalikke uusi kokkupõrkeid ja koguni tänavarahutusi.