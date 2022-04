RAAMATUBLOGI: Kirikakramäng ehk võitlus alfaisaste ning üleilmse kuritegevuse vastu

Kristina Ohlssoni feministlikud krimiromaanid (neid kannatab siiski ka meestel uurida) lähevad Rootsimaal ja Euroopas rahvale hästi peale. Ja mitte pelgalt seetõttu, et naised loevad krimkasid rohkem kui mehed, vaid need on hästi kirjutet. Tema Fredrika Bergmani saagadest on valminud telesari „Stockholmi reekviem” ja eks see olegi taseme näitaja.