Keeleamet tegi mullu ettekirjutuse 354-le kooliõpetajale. Lasteaedades 959-le õpetajatele. Lisaks veel kümnetele koolijuhtidele. Nende õpetajate ja koolijuhtide töö tulemus on see, et põhikooli lõpuks siseneb ühiskonnaellu tuhandeid noori, kelle eesti keele oskus on peaaegu olematu. Riik ja omavalitsused on neid noori inimesi alt vedanud. Puuduliku keeleoskuse tõttu on nende väljavaated hariduses ja tööturul eakaaslastest kordades kehvemad.