RAAMATUBLOGI: Ajastust, mil emakas põhjustas 600 häda ja hulga õnnetust

Maailm on muutuv ja naised koos sellega. Ja ka mehed, aga Sara Readi lahedas ajalooõpikus käib jutt just õrnemast soost. „Neiud, naised, lesed” on tõesti eelkõige lahe lugemine, et milline oli elu sajandeid tagasi. Ja see polnud lahe. Kui keegi kaasaegsetest saadetaks minevikku, varauusaja Inglismaale (1540 – 1740), siis kaua ta seal ei kestaks.