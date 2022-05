RAAMATUBLOGI: Eestimaa alevielu täies hiilguses koos laibaga

Üks, mis Eesti krimkade puhul silma paistab on see, et autorid pole piisavad ambitsioonikad ehk siis nad kirjutavad eelkõige kodumaisele lugejale. Mis iseenesest pole halb, sest Eesti lugu on Eesti lugu, ikkagi teine tera, kui omad inimesed elavad ja surevad. Teisalt ei tea maailm paraku Maarjamaa krimkadest midagi, sest neil pole rahvusvahelist haaret, mis müüks. Samas, miks mitte tutvustada end läbi krimikirjanduse, nagu teevad Põhjamaad? Lisandväärtusena tiksub autorile üsna kopsakas kogus eurosid pangaarvele, mis omakorda tähendab, et kirjutamisest saab päristöö ning raamatute kvaliteet ja kvantiteet tõusevad. Paraku on, nagu on.