Mart Võrklaev: arutlusel oleval lisaeelarvel on üks eesmärk – aidata kaasa Putinist luuseri tegemisele

Ukraina president Volodomõr Zelenskõi ütles mõned nädalad tagasi, et Venemaa tuleb Ukrainas peatada, või muidu on ohus Euroopa vaba ja tsiviliseeritud elu. Peaminister Kaja Kallas on korduvalt öelnud, et Putin ei tohi Ukraina ründamisest saada ühtegi, ka mitte kõige väiksemat võitu. Just nendest eesmärkidest lähtub valitsuse poolt koostatud 802 miljoni suurune sõjaaja lisaeelarve, mida parlament praegu arutab. Tahame, et iga viimane kui euro sellest 802 miljonist läheks president Putinist luuseri tegemiseks.