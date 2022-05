RAAMATUBLOGI: Luba mulle. Luba, et sa ei lase mul siin surra

Elijah, 12-aastane noormees, kes on elanud Mälestuste metsas nii kaua, kui mäletab. Ja ta mäletab, sest tal on tavapärasest kõrgem IQ ja oma vanuse kohta palju suuremate teadmistega sõnavara, nagu Nõia-Annie kinnitab. Ainult et Elijahi perekond ja keskkond, kus ta elab ja ümbruskond, kus kulgeb, on kummalised. Asotsiaalsed. Ainus kontakt välisilmaga on tal Mälumetsa majas, mis on täis hirmutavaid saladusi ja mille keldris on Grete. Ent ühtäkki Gretet enam ei ole.

Elissa on 13 ja malegeenius. Ta läheb emaga elu tähtsaimale turniirile, võidab kaks mängu ja kaob. Röövitakse.

Mairead MacCullagh, politseikomissar, on oma eluga kummuli, kuid just õige tüüp, lahendamaks Elissa kadumist.

Elissa on keldris. Mälestuste metsas, aga ta ei te seda. Ta ei tea, mis toimub ja miks, kuid allaandmine on viimane, mida Elissa kavatseb. Analüütilise mõistusega hakkab ta vanglat ja vangistajat kaardistama, üritades leida pääsu vabadusse.

Päästja võib olla teel, õigemini siinsamas, sest Elijah avastab järjekordsel uurimisretkel Elissa. Kes on Grete asemel. Ainult et Elijahil pole sõpra. Byrony oli, tervelt kuus kuud, aga siis kadus temagi. Sest ei täitnud reegleid. Nüüd on Elissa.

Aga... „Kas ma saaksin ta sinna alla jätta? Või veel parem küsimus – kas ma saaksin elada iseendaga, kui jätaksin? Varem, kui me teineteist tundma õppimisime, ta vaprus ja sihikindlus hämmastasid mind. Ta ütles, et ka mina olen julge, aga ma ei usu, et ta seda päriselt mõtles. Ta on nutikas, võib-olla nutikam kui mina, ja see tähendab, et ta on ohtlik.

Luba mulle. Luba, et sa ei lase mul siin surra

Midagi ma talle lubasin, aga mitte seda, ja nägin ta näost, et teda ei saa lollitada.”

Kes on Elijah? Probleemne noormees, keda painab koduste pärit hirm? Kes on Mamma, Papa ja Kyle? Kas Elissa suudab teda piisavalt mõjutada? Kas ta on esimene tüdruk, kes Mälestuste metsa vangistati? Mis juhtus teistega? Mis juhtub temaga, kui ta reegleid ei täida?