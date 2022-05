FAKTIKONTROLL | Ukraina ei osta Venemaalt gaasi - see läheb transiidina Lääne-Euroopasse

Ukraina energiaminister German Galushchenko selgitas, miks pole Ukraina lõpetanud transiiti Venemaa ja Euroopa vahel - kokkulepped, mida Ukraina on sõlminud Euroopa gaasiettevõtetega, panevad neile teatud kohustused ( 4 ), mistõttu pole tarnimisest taganetud, kirjutavad Gruusia faktikontrollijad väljaandes MythDetector.

Kusjuures hoopis Venemaa on see, kes Ukrainale maksab. Seda ka pärast sõja puhkemist. Makstakse selle eest, et Ukraina kaudu oleks üldse võimalik Venemaal gaasitarneid Euroopasse jätkata. Viimaste andmete kohaselt maksab Venemaa umbes 1,9 miljardit eurot aastas (5).