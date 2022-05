RAAMATUBLOGI: Agatha Christie tüvitekst... Kümme väikest ******* (tsenseeritud)

Niisiis „Kümme väikest neeg...” vabandust, siinkohal läks rassistlikuks. Õige on „Kümme väikest indiaan...”... Ei, seegi pole tänapäeval õige. Christie vaat, et kõige kuulsama raamatu, krimikirjanduse vaieldamatu tüviteksti pealkirja on kaks korda muudetud. Millegipärast leiti, et Neegrisaar ja kümne väikse neegri kaduvad kujukesed ning neist jutustav lastelaul, mis romaani selgroo moodustab, on liiga rassistlikud. Samaga arvati, et kui paik nimetada ümber Indiaanisaareks ja kujukesed muuta indiaanlasteks, on kõik poliitiliselt korrektne. Oligi, aga ainult kümmekond aastat, kuni selgus, et ka kümne Ameerika põlisrahva esindajate hävimisest jutustanud lauluke on liiast. Nüüs on tegu Sõdurisaarega, aga kauaks sedagi, sest sõdu meil ju ei toimu, on erioperatsioonid.