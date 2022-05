FAKTIKONTROLL | Kas Eesti-Vene piirilepingult allkirja tagasivõtmise protseduur on sätestamata, nagu väitis Marko Mihkelson?

EKRE tegi hiljuti ettepaneku võtta Eesti-Vene piirilepingult allkiri tagasi.

Enne eelnõu esimest lugemist riigikogus andis Mihkelson Delfile kommentaari, et EKRE tehtud ettepanek ei ole Eestis kehtiva õiguse kohaselt võimalik: "Nii Viini konventsiooni kui ka välissuhtlemissseaduse alusel ei ole sellist protseduuri olemas."

Sama argumenti kasutati ka riigikogu 3. mai istungil, kus eelnõu tagasi lükati.

Kontrollime, kas Marko Mihkelsonil on õigus, et need kaks õigusakti sellist protseduuri ei võimalda.

KONTROLL

2014. aasta 18. veebruaril allkirjastasid Eesti välisminister Urmas Paet ja Venemaa välisminister Sergei Lavrov Moskvas Eesti-Vene piirilepingu, mis ootab tänaseni mõlema riigi parlamendis ratifitseerimist. Seega ei ole leping jõus.

Lisaks Mihkelsoni mainitud välissuhtlemisseadusele ja rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioonile reguleerib lepinguid üldine rahvusvaheline õigus.

Kumbki ei sätesta otseselt veel ratifitseerimata, aga juba allkirjastatud lepingust taganemist.

Välissuhtlemisseaduse paragrahvi 27 lõige 1 sätestab ratifitseeritud lepetest taganemise korra ja lõige 2 taganemise muudel juhtudel.

Sellisel juhul on lepingust taganemine võimalik valitsuse otsusel. Kuna Eesti-Vene piirilepe on ratifitseerimata, kuulub see § 27 lõike 2 alla. Seadus küll otseselt ratifitseerimata leppeid ei maini, ent selle lõike alusel on valitsusel võim taganeda ka ratifitseerimata lepingust. See peab aga olema rahvusvahelise õigusega kooskõlas.

Kuna Eesti-Vene piirileping ei ole veel jõustunud, ei kehti ka Viini konventsiooni artiklis 56 olev leppest lahkumise keeld.

Lisaks ei ole Viini konventsioonis eraldi artikleid veel jõustumata lepetest taganemise korra kohta, seega ei ole see Viini konventsiooni alusel keelatud.

Kuna piirilepe ei ole jõus, ei saa see ka luua Eestile kohustusi, sealhulgas kohustust leppesse jääda.