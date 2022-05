Siret Kotka vastulöök: Reformierakond jagab lastega perede toetuste kohta pooltõdesid

Artiklis väidab Pillak justkui oleks lastega perede heaolu kasv olnud kõik need aastad Reformierakonna südameasi. Väidetavalt olla just Reformierakond see vedur, mis veab kõik Eestis elavad lastega pered majandusliku kindlus -ja õnnetunde poole. Lausa pisara kisub silma, kas pole?