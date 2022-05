Oliver Parts: Z-sõjamasin on toonud kaasa ostuhüsteeria, venelased kraabivad kokku nii kulda kui naistepesu

Üldjuhul ostupaanikast ei kujune massihüsteeriat, kuid praegune sõda on näidanud, et väga halbade asjaolude kokkusattumisel võib ostupaanika viia massihüsteeriani. Just selliselt on Venemaal praegu läinudki. Lääneriikide sanktsioonid ja arvukate välismaiste ettevõtete lahkumine tõid alguses kaasa kestvuskaupade ostupaanika (elektroonika, kuld, valuuta, ehted jms), mis hiljem viis välja valimatu esmatarbetoodete kokkuostmiseni, nagu näiteks suhkur, tatar, kondoomid, mähkmed. Kõige huvitavamaks hulluseks kujunes pesuostlemine Victoria’s Secreti kaupluses, mis oli avatud märtsis viimast päeva, ja McDonaldsi logoga plastkarbid ja muu lääne sümboolika kokku ajamine. Venemaa tarbija üritas saada kõike läänemaist ja mõistagi leida rakendust väärtust kaotavale rublale.