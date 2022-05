Sõjapõgenikud on jäänud lubatud 900-eurose üüritoetuseta

Jako Salla märkis, et kõige suurem probleem on põgenikel eluruumide leidmisega.

Kuigi seaduse kohaselt on ajutise kaitse saanud Ukraina põgenikel õigus 900-eurosele üüritoetusele, ei ole riik ja omavalitsused kahe kuu jooksul suutnud selle maksmise asjaoludes kokkuleppele jõuda, mistõttu pole ükski põgenik seda toetust saanud. See tekitab aga olulise tõrke: põgenikud ei saa hotellidest ja Tallinna sadamas asuvast reisilaevast oma elamisruumidesse kolida, sest just esimene sissemakse ja tagatisraha leida on suur probleem.