Azovstali kaitsjad said käsu ellu jääda, ent see ei olene ainult neist

Ukraina ja Vene valitsuse teatel hakkab läbi saama praeguse sõja üks dramaatilisemaid episoode ehk Mariupoli vallutamisele järgnenud Azovstali terasetehase piiramine. Esmaspäeva õhtul teatas Ukraina kindralstaap, et Azovstali kaitsjad on oma ülesande täitnud ja said uueks korralduseks oma elu säästa. Ehkki sõna „allaandmine” avalduses ei mainitud, tunnistas kindralstaap, et esimesed paarsada sõdurit on viidud Donetski „rahvavabariigi” (DRV) aladele ehk sattunud sõjavangi. Ukraina asepeaministri Irõna Vereštšuki sõnul kavatsetakse nad hiljem välja vahetada Vene sõjavangide vastu. Vene võimud ei ole vahetuseplaanist seni rääkinud ja on kinnitanud vaid Azovstali sõdurite vangivõtmist. Esmaspäevaõhtuse „evakueerimise” käigus viidi Ukraina andmeil 53 raskesti haavatud sõdurit esialgu DRV kontrolli all olevasse Novoazovski haiglasse ja veel 211 sõdurit samuti DRV-s asuvasse Olenivkasse. Mis neist edasi saab? Mis saab Azovstali jäänud sõduritest?