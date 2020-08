Ligikaudu kümme aastat tagasi esindasin Vjatšeslav Leedot Delfi vastu. Vaidluse sisu oli anonüümsete netikommentaatorite tekitatud mittevaralise kahju hüvitamine. Lootsime, et kui meil õnnestub panna Delfi vastutama tema hallataval veebilehel avaldatud kommentaaride eest, hakkavad väljaanded oma veebilehel toimuvat ise rohkem jälgima ja ennetavalt reageerima. See tähendanuks, et avaldatavad kommentaarid muutuvad vähem räuskavaks.

See eesmärk täitus osaliselt. Kommentaarid muutusid kvaliteetsemaks, aga roppused ja viha päris ära ei kadunud.