ERISAADE | Brexit ja pension, ühe häda kaks ilmingut

Koorits tõstis esile, et Euroopa Liidu jaoks on rahvusvaheline olukord muutunud nii palju agressiivsemaks. Seega tuleb piltlikult hoolitseda, et endal maja korras oleks ehk ta ei muutuks utreerides üheks suureks Euroopa Liibüaks.

Veermäe tõstis esile, et on mitmeid näiteid, mis kinnitavad ka vastupidist: inimeste usk demokraatiasse püsib. Nii ei õnnestunud viimastel kohalikel valimistel Itaalias parempopulistide juhil Matteo Salvinil hõivata vasakpoolsete kantsi ning kasutada seda hüppelauana sisenemiseks juba parlamendivalimistele.

Teistmoodi populismi võis näha Eestis, kus valitsuskoalitsioon hääletas üksmeelselt pensioni teise samba vabaks laskmise poolt. Miks inimesed on selle poolt, et nende tulevik ebakindlaks muudetakse?

Kummagi, nii Brexiti kui pensionide puhul on aga oluline see, et protsess on kaugeltki mitte finišisirgel.