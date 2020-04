FAKTIKONTROLL | Kas CO2 kaubandusskeemist lahkumine tooks madala elektrihinna nagu väidab Martin Helme?

Tre raadio saates väitis Martin Helme , et "Tänasel päeval pool elektri hinnast moodustab CO2 hind...see on kõige suurem osa hinnakomponendist üldse, nii-öelda administratiivne hind." ning lisas, et Eestis on elektri hind nii kallis, et paljud ettevõtted ei too sellepärast tootmist Eestisse, tuues võrdluseks, et "elekter on meil kallim kui Soomes ja Rootsis."

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas Martin Helmel on õigus, väites, et CO2 kaubandusskeemist lahkumine tooks Eestile madala elektrihinna.

Alates aastast 2005 on Euroopa Liidus kasutusel olnud heitkogustega kauplemise süsteem (edaspidi HKS), mille eesmärgiks on võidelda kliimamuutustega. Kauplemissüsteemis on kehtestatud heitkoguste ülemmäär. Ettevõtete, kes kasvuhoonegaase õhku paiskavad (nt põlevkivielektrijaamasid opereeriv Eesti Energia) jaoks tähendab see, et nad peavad ostma või eraldatakse neile tasuta teatud koguses lubatud heitkoguse ühikuid, mida läheb iga-aastaselt tarvis vastavalt ettevõtte tegelikule heitkogusele. Just heitkoguse ühikute ostmine moodustavad HKSist põhjustatud hinnatõusu, millele Helme viitab.

Esmalt analüüsime, kas elektrihinnast moodustab CO2 hind poole?

CO2 hinna osakaalu Eestis tarbija poolt makstavast elektrihinnast on väga keeruline välja arvutada. Nimelt toimib Eestis vaba elektriturg, mis lihtsustatult tähendab, et erinevad elektritootjad pakuvad börsil oma toodetavat elektrit teatud hinnaga järgmisteks tundideks ja päevadeks müüa ja võrku pääseb selle elekter, kes parasjagu odavamalt pakub. Piltlikult võib päikselise päeva ajal olla osa elektrist päikesepaneelist pärit ning selle elektri hinnas pole üldse CO2 osa, öisel ajal võib aga Eestis müüdavast elektrist olla suur hulk põlevkivist toodetud ning siis on CO2 osa elektri hinnas märgatav.

Küll on aga võimalik hinnata igal ajahetkel CO2 hinna osa konkreetse tootja kuludest. Ilmselt on Martin Helme viidanud vaid Eesti Energia toodetud põlevkivi elektrile, mille puhul tõesti võib elektri müügist saadavast tulust pool minna sama elektri tootmisega seotud CO2 ühikute ostmiseks. Oluline on aga rõhutada, et CO2 kulu tootja ja tarbija jaoks on vabal elektriturul täiesti erinevad asjad. Tarbija jaoks sõltub CO2 mõju elektri hinnale otseselt sellest, kui suur osa turul olevast elektrist on fossiilset päritolu. Kui Eestis kasutataks vaid taastuvatest allikatest elektrit, oleks rahandusministri viidatud “CO2 hind elektri hinnast” null, sest kasutatava elektri tootmiseks ei ole vaja osta CO2 ühikuid.

Teiseks uurime, kas elektrihind on meil kallim kui Soomes ja Rootsis?

Eurostati andmetel on Eestis mitte-kodutarbijatele elektrihind tõepoolest kallim kui Soomes või Rootsis. Joonisel on kujutatud mitte-kodutarbijate elektrihinnad 2019. aasta esimeses pooles. Helme keskendub elektrihinna mõjust rääkides just ettevõtetele, seetõttu vaatame statistikat suuremate tarbijate kohta.

Allikas: Eurostat

Kolmandaks vaatame, kas HKS põhjustab kõrgema elektrihinna kui Soomes ja Rootsis ja seetõttu pole Eesti nii atraktiivne ettevõtjatele?