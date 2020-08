FAKTIKONTROLL | Kas Tõnis Lukasel on õigus, et koroonajuhtumid spordi- ja kultuurielu ei ohusta?

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas Tõnis Lukasel on õigus, et koroonajuhtumid spordi- ja kultuurielu ei ohusta?

Kultuuriminister Tõnis Lukas kommenteeris kuuendal augustil Rally Estonia turvalisust öeldes, et “võin rõõmuga öelda, et spordielu ja kultuurielu on käima läinud ja nakatumisjuhte ei ole ette näidata nendelt üritustelt.” Lukas väidab hiljem, et seetõttu kaalutakse ka teatud spordivõistlustele seetõttu erandite tegemist, lubades osalemist ka tippsportlastele, kes tulevad riikidest, kust hetkel Eestisse sisenemine lubatud ei ole.