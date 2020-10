Lahvatanud skandaal Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe valimise ümber ei saa kedagi asjaosalistest üllatada. Tallinna monoparteiline juhtimisvertikaal, mis ei jäta tarvilikku ruumi sõltumatute äriühingute ja sihtasutuste nõukogudele sisult strateegiliste otsuste menetlemiseks toob paratamatult kaasa punnseise, mis oma küpsusastme kõrgeimas faasis lõhkevad.

Määritakse ka täiesti kõrvaliste ja süütute isikute mainet. Antud kaasuses on saanud ebaõiglaselt pihta konkursi üks kandidaate dr. Arkadi Popov, kes on juba teatanud, et kaalub kandideerimisest loobumist. Uue haiglajuhi otsingut on üldjuhul nõukogul aega ette valmistada aastaid.