Kalvi Kõva: kes tegelikult presidenti terroriseerib?

„Jätke president rahule, ärge terroriseerige teda oma kirjakestega. Küll president teeb sõltumatult oma otsuseid, tal on see pädevus oma arusaamise järgi hinnata põhiseaduslikke küsimusi," ütles Reinsalu valitsuse pressikonverentsil. Reinsalu võttis parasjagu manitseda sotsiaaldemokraate, kes olid just juhtinud presidendi tähelepanu sellele, et nad peavad päev varem riigikogus vastu võetud pensioniseadust põhiseadusega vastuolus olevaks.

Kindlasti ei olnud meie kiri mingilgi määral mõeldud surveavaldusena riigipeale. Usun, et president Kaljulaid on oma enam kui kolme ametiaasta jooksul sajakordselt tõestanud, et ta teeb oma otsuseid suveräänselt, et ta pole mõjutatav. President võib meeldida või mitte meeldida, aga küllap tunnistavad ka need inimesed, kes ei ole tema fännid, et Kersti Kaljulaid on sirgeselgne, põhimõttekindel ja julge riigijuht, kasvõi sisimas.

Otsatu silmakirjalikkus

Aga tagasi Reinsalu juurde, kes selle epistliga tõestas järjekordselt oma otsatut silmakirjalikkust. Kus oli Reinsalu siis, kui tema koalitsioonipartneri EKRE liidrid nõudsid avalikult presidendi tagasi astumist või ründasid teda valimatute sõnadega? Kas ta on viskunud riigipea kaitsele? Kaugel sellest.

Pruukis vaid paar päeva mööda minna, kui välisministri koduerakond Isamaa tegi 1. veebruaril avalduse, et president ei tohiks minna 9. mail Moskvasse. Selge, et ka siin oli mängus tema käsi. Juba novembris kuulutas Reinsalu, et tema kindel soovitus presidendile on mitte Moskvasse sõita. Kas sellised avaldused ei pane presidendi sõltumatust või pädevust kohatult kahtluse alla?

Riigipea otsus mitte kuulutada kogumispensionide seadus välja ja saata see riigikogule tagasi ajas aga Isamaa juhtpoliitiku lausa pööraseks. Oma Delfis ilmunud kirjatükis lubas välisminister endale selliseid väljendit, nagu „sisulist kriitikat ei kannata presidendi ükski argument." Ühtlasi leidis viimase 17 aasta jooksul pikalt võimul olnud (kolm aastat opositsioonis) ja ka justiitsministri ametit pidanud Reinsalu, et kehtiva korra „intensiivne omandiõiguse piirang on tuhandekordselt põhiseadusevastane"! Huvitav, kas ta tuleb samade loosungitega välja ka siis, kui riigikohus peaks nähtavas tulevikus pensioni teist sammast lammutava seaduse põhiseadusvastaseks kuulutama? Ja kes ikkagi tegelikult presidenti terroriseerib?

Võistlus Martin Helmega