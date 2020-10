Põllumeestele ei antud samuti toetusi koroonakriisist toibumiseks. Põllumajandusministrile vastati, et see pole praegu valitsuse prioriteet. Mis siis on selle valitsuse prioriteet, kui põllumehed ei ole, õpetajad ei ole. Arvasite õigesti, et pensionärid on, sest pensionid tõusevad. Võiks rohkemgi tõsta, sest vaba raha pensionikassasse koguneb, kuna valitsus lõpetas juba suvel omapoolse 2% sissemakse teise sambasse.