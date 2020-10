Tubli tüdruk! Kuigi eks ta ka vast ikka loodab, et me issiga (st mina ja mu mees) ei kuku hooldekodusse 55-aastaselt, et seal järgmised 30 aastat mähkmeid mustata ja igal kuul talle vähemalt 1000-eurose arvega koormaks olla.

***

Eelmisel kuul oli kooli alguse puhul Mustamäel Männi pargis vägev pidu. Pakuti igasugu meelelahutust, esines räppar Pluuto ja kohaletulnutele jagati sada kilo torti. Üritus oli tasuta. See tähendab - osavõtjaile tasuta. Linn maksis kulud kinni. Kuulutuseplakatitelt nägin, et Haaberstis oli ka kooli alguse puhul sarnane vahva pidu. Suve poole sattusin Paldiskisse, kui seal oli parasjagu mingi tasuta üritus. Suur lava oli üleval, pidu vedas tuntud õhtujuht ja muusika mürtsus. Kavast lugesin, et õhtu jooksul käib laval mitu bändi. Tantsigu rahvas, palju tahab! Kõik puha tasuta.

Üldse on selliseid toredaid tasuta üritusi päris palju. Küll saab tantsida, torti süüa või muusikuid kuulata, sporti teha või ekskursioonil osaleda. Ei saa sugugi öelda, et rahva meelelahutuse eest ei hoolitsetaks.

Raha tuleb ka muidu uksest ja aknast. Näiteks mulle maksab riik igal kuul lapsetoetust 60 eurot. Tuli lihtsalt avaldus teha, ja kohe hakatigi maksma. Ei küsitud, kas ma seda vajan, ega uuritud, kas teenin nii palju, et see 60 eurot on peenraha. Lapse sünni puhul maksti ka mulle ligi tuhat eurot, riik maksis ja omavalitsus kah veel. Pidin lihtsalt küsima ja kohe antigi.

Ja siis paar aastat tagasi tehti hambaravihüvitis! Igaühele on aastas ette nähtud 40 eurot, olenemata sellest, kas vajad seda summat või ei vaja. Nojaa, ja siis Tallinnas saab sissekirjutuse korral tasuta ühistranspordiga sõita. Vajad või ei vaja, tasuta teenuseid ja „aitähi“ eest antavaid toetusi jagub. Kohe näha, et meil riik ja omavalitsused ikka hoolivad inimesest!

***

40 aastat töötanud inimese vanaduspension on tänavu umbes 500 eurot. Kui ta vajab hooldekodu, tuleb arvestada aga vähemalt 700-eurose igakuise arvega, seda eeldusel, et kohta mõnes odavamas hooldekodus üldse on. Harjumaal alla 900 või 1000 euro ei saa. Seega - kui pension on hooldekodule ära makstud, jääb puudu veel vähemalt paarsada, aga pigem kuni 500 eurot. Kust see võtta?

Ja kus on nüüd raha laia käega jagav vald või riik?

Soovid ka osaleda arvamuskonkursil „Mis saab homme?“ – loe lähemalt konkursi kohta ja vaata artikleid SIIT.