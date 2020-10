NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Evelyn Sepp: kui riigikogu saal on sellise kiusu põhilava, tuleks selle ülekanded alaealistele keelata ja lõpetada ekskursioonid

halloo braun: „Minu arvates ei ole küsimus selles kas rahapesu peab uurima või ei- loomulikult peab ja selleks on Eesti Vabariigil olemas vastavad institutsioonid pluss on selge, et selles vallas tuleb tihedat koostööd teha teiste riikide uurimisorganitega. Reaalne probleem on see, et Martin Helme teeb kolme miljoni euroga maksumaksjate reklaami endale, oma parteile ja ostab komprat oma poliitiliste vastaste kohta. Sest vaevalt, et nooremat Helmet huvitab, kes Venemaa ametnikest või suurpankade töötjatest on selles süüdi- teda huvitab järeldus, et Eesti toonane riigivõim oli ebapädev ja kõik. Loomulikult oli ebapädev, aga selle järelduse eest Freeh'le kolm miljonit maksumaksja raha on nonsenss.”

mabaker: „hea, et uurimisse on kaasatud Freeh, sest Eesti uurimisorganitesse ja kohtusüsteemi on tõesti usku vähe. Mitte, et nad on kallutatud, aga eelkõige ebapädevad. Eestis tegutsevatest pankadest läbi voolanud musta raha hulk on nii suur, et seda ei saa lihtsalt nii jätta ning on välja tarvis selgitada mis juhtus ja kas meie finantsinspektsioon ikka on teinud kõik, mida nad tegema peaks. Et ei tekiks seda ringkäendust, mis Eestis sageli on, tuligi kontrollid väljast võtta. Normaalne praktika ja mina ei mõistaks selle eest Helmet hukka.”

Teisipäev 22.09

Võiks arvata, et Eesti ja USA vahel on terve ookean ning mis meile korda läheb, kes istub sealses Ülemkohtus, kuid vähemalt Krister Parise arvamusloo „Pidi see surm just nüüd lõikama... Ühendriike ootab ees aastakümneid pimedust” (EPL, 22.09.2020) all olevad kommentaarid räägivad teist keelt. Lähenevad USA presidendivalimised ja sealne võimuvõitlus näib siiski meie kommenteerijatele korda minevat.

respect!: „Tädi võitles diskrimineerimise vastu. Ta astus Harvardi õiguskooli koos aastase lapsega kätel. Kuuldavasti olla olnud kuni elulõpuni väga kange ja kadestamisväärses füüsilises ning vaimses vormis. Helge mälestus!”

juut odessast: „poliitiline joondus on järgmine: vabariiklastel on suurepärane võimalus tugevdada kontrolli ühe valitsusharu üle 10–20 aastaks. kuid selleks vajalik tegevus võib jaanuarist võtta nende kontrolli ülejäänud kahe haru üle. või vastupidi, aitab toetajaid konsolideerida.”

Martin Malm: „Huvitav, mis imeläbi on Paris, erikorrespondent, omandanud selgeltnägemisvõime komplektis tõemonopoliga? Aga äkki on progressikohtuniku lahkumine hoopis kauaoodatud valguskiireks Ameerika Ühendriikide kodanikele?”

Kolmapäev 23.09