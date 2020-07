Tähelepanuväärne, et Putinil ei tulnud isegi mõttesse lennata ise Habarovskisse, mis asub Moskvast enam kui 6000 kilomeetri kaugusel, et rääkida inimestega otse ning mõista, mis vallandas massiprotestid selles Kaug-Ida linnas. See tõsiasi on väga eredaks illustratsiooniks Kremli võimude võõrandumise kohta omaenda rahvast.

Vastuhakk Kremlile

Pärast oma presidendi ametiaegade „nullimist" tunneb Putin end ilmselgelt kõikvõimsana. Ta ei varjagi enam oma diktaatorlikke suundumusi. Eksperdid kinnitavad, et Habarovski kuberneri Sergei Furgali vahistamise tõeliseks põhjuseks sai konflikt Putini isiklike sõprade - Rotenbergi vendadega.