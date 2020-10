Ekspress Grupp on alustanud valimiskampaaniat. Neil on lihtne - peamiseks vastaseks on Keskerakond, sest partei, kes on alati oma suunda muutmata seisnud tavalise Eesti inimese eest ning olnud eliidiriigi vastu, muidugi parketile ei sobi. Mingi pööbel arvab ka, et neil on kodanikuõigused? Äkki on suisa suurettevõtjate ja Skandinaavia pankuritega võrdne?