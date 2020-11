Siiani maailmas domineeriv esindusdemokraatia mudel sai alguse USA iseseisvumisest ja kannab seega ligi 250 aasta vanust pitserit. Ent aeg on edasi läinud ja me ei peaks enam leppima sellega, et rahvas osaleb oluliste otsuste tegemises kõigest korra iga nelja aasta jooksul. Liiatigi, kui valida saab ainult ideoloogiast ja grupimõtlemisest domineeritud valikute hulgast.