MIS SAAB HOMME? | Enn Listra: vabadus teeb rikkaks. Aitab Eesti Nokia otsimisest

Keskmiselt oleme me rikkaks saanud ning seda peame edaspidi sihte seades ka arvestama. Nii Eestis kui ka laiemalt oleneb areng tegelikult ainult ühest – kas ühiskonnas on piisavalt vabu valikuid või pääsevad võimule need, kes teavad täpselt, mida ja millisel viisil teised tegema peavad.

Esimene neist on ilmselgelt märksa tugevamalt seotud teiste eest otsustamisega. Keegi valib, keda finantseeritakse, kes areneb ja kes mitte. On lihtne arvata, kes pooldaksid seda varianti. Need, kel on suur tõenäosus prioriteediks pääseda, ning otsustajad, kel on nii lihtne oma vägitegusid demonstreerida. Seda varianti saab kasutada välise finantseerimise olemasolul. See on klassikaline poliitiline otsustamine, kus ühel pool häälekad kasusaajad ning teisel pool vaikiv vähe puudutatute enamus.