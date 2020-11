Ajalugu tuleb tunda ja sellest rääkida peamiselt sel põhjusel, et sel on kombeks korduda. Paraku eelkõige negatiivses osas ja üks põhjuseid, miks see nii on on see, et asjadest ei räägita nii, nagu need tegelikult on. Asjad on nii sageli nii kohutavad ja koledad,et parem on neid varjata, neist mööda hiilida.

Totalitaarsete väiksemate ja suuremate režiimide ühisosa on alati see,et nende põhjuseks on rahulolematus, mis on kulmineerunud vägivaldseks protestiks kõige seadusliku vastu. Üheks põhjuseks on olnud kahtlemata see,et need, kes seadusetäitmise üle pidanuks valvama on esmalt hoolitsenud oma huvide eest ja jätnud kohustused hooletusse.

Tuntud saksakeelne juudi kirjanik Lion Feuchtwanger kirjeldab seda protsessi ilmekalt romaanis „Vennad Lautensackid", mida meilgi on laval mängitud Tõnu Karguga peaosas. Romaanis kirjeldatakse üsna usutavalt, kuidas Hitler riigikantsleriks sai.