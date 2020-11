Et õppijaid ja lõpetajaid oleks rohkem, on ülikoolid püüdnud mitmetele oma ainekavadele välistudengeid meelitada. Osad välisõppijad on õpingute eest ise maksnud, osad mitte, ja viimast on aeg-ajalt nii kritiseeritud kui õigustatud. Üldjuhul on õpe toimunud pigem nii, et välismaalane kolib Eestisse ja õpib siin, aga kaaluda võiks ka teist varianti: täielikku e-õpet, kus välistudeng jääbki oma praegusesse koduriiki elama, aga samas maksab õpingute eest meie ülikoolile õppemaksu.