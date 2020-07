Eelmisel aastal suri Eestis alkoholist põhjustatud haigustesse 509 inimest. See on viimase kümne aasta rekord. Need on enamjaolt tööealised inimesed, 45–64-aastased.

On see otsene tagajärg, et valitsus langetas aasta aega tagasi alkoholiaktsiisi? Statistika näitab, et eestlased jõidki rohkem kui varasematel aastatel. Ka purjuspäi tehtud kuritegusid oli rohkem, samuti on sel aastal rekordarv joobes peaga uppunuid. Kainestusmajadesse viiakse aina rohkem inimesi.

Ent suurenevatest alkoholikahjudest hoolimata on ühiskondlik arutelu alkoholi üle praktiliselt kadunud. Alkoholist on saanud ühiskonnas nii lõhestav teema, et ilmselt ei püüa keegi veel aastaid karmimaid alkoholipiiranguid kehtestada.