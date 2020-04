Tallinna perekonnaseisuameti juht: kes ootavad pruuti või peigmeest välismaalt, siis sorry!

Perekonnaseisuameti juhataja Karin Kask leiab, et võib-olla on isegi hea, et amet praegu avaldusi vastu ei võta. “Äkki mõned suhted paranevad karantiiniajal,” loodab ta. “Vanasti öeldi, et mine paarilisega enne reisile, kui koos elama hakkad. Nüüd ma tahaks öelda, et ela kriisiajal kaks kuud ühes korteris ja siis sa saad teada, kui toredasti sul see abielu võib kujuneda ja kas sa pead suhtele vastu."

Kase sõnul on praegu mitmeid olukordi, kus pruut või peigmees on teises riigis ja ei saa lihtsalt siia tulla. “On ka selliseid juhtumeid, kus pruut on välisriigis ja peigmees siin ja ta ei saa tagasi pruudi juurde minna,” räägib Kask. “Need, kel on läinud õnneks ja on koos ühes riigis, siis nemad abielluvad. Need, kes ootavad pruuti või peigmeest välismaalt, siis sorry.”