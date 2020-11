FAKTIKONTROLL | Halvast naljast sai alguse viraalne libaväide, nagu oleks COVID-testijad võetud proovi patsiendi koju maha unustanud

Praeguseks eemaldatud postitusest said tuhanded inimesed julgustust väitmaks, et COVID positiivseid diagnoose pannakse inimestele "pimesi". See ei ole nii.

Facebooki faktikontrolli tööriist

Synlabi avaliku testimise koordinaator Tõnis Allik ütles Eesti Päevalehe faktikontrollile, et algatasid postitusest kuulnuna kohe sisejuurdluse. Selle tulemusena ning vestluses kasutajaga tehti kiiresti selgeks, et tegemist oli halva naljaga.

"See on kasutaja jarvsten poolt edastatud vale, mida meil oli suhteliselt lihtne kontrollida."

Nimelt küsitleti kõiki Lõuna-Eestis kodudes käivaid meedikuid ning nende juhte, samuti räägiti kõnekeskuse inimestega, kes positiivseid tulemusi edastanud. "Nad kõik kinnitavad, et sellist juhtumit ei ole olnud, see oleks nii erakordne, see jääks meelde. Meil on kõikide kõnede lindistused, sellist juhtumit ei tule välja, sest seda ei ole olnud," sõnas Allik.

Lisaselgitusena tõi Allik välja, et kodustestiks on vajalik perearsti saatekiri. Igale proovile on märgitud proovi andja nimi ning kellaaeg. "Meil ei ole Viljandi maakonnas ühtki saatekirja üleval, kus oleks laborisse saabunud proov hiljem kui proovi võtmise kuupäeval," välistati Alliku sõnul vale teistkordselt.

Viimasena kinnitas ka autor ise, et tegemist oli kehva naljaga, mis paisus suuremaks kui mees ise esialgu plaanis.

"Avaliku testimise organisatsioonis teevad igapäevaselt ennastsalgavalt ligi 500 inimest tööd, nendest proovivõtjaid ca 120. Praegu on viirus taas levimas jõudsalt. Meie tööpäevad on pikad, et võimaldada võimalikult paljudel abivajajatel testida. On kahetsusväärne, et me peame tegelema selliste asjade uurimistega lisaks," lisas Allik.

"Kutsume üles kõiki ligi 400 inimest, kes jagasid seda valeuudist, kustutama oma postitus ja tulevikus mitte kaasa minema selliste rumalustega," lõpetas ta. Juhtumi osas teavitati ka Terviseametit ning ühiselt arutatakse, kas peaks vale piiramiseks pöörduma ka veebipolitsei poole.

Otsus: Tegemist on valega.