FAKTIKONTROLL | Kas Jaak Aabil oli õigus, et maa tegelik hind erineb ametlikust üle seitsme korra?

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas vastab tõele riigihalduse ministri Jaak Aabi väide, et maa on viimase 19 aasta jooksul läinud u 7,2 korda kallimaks?

Riigihalduse minister vastas küsimusele, kui palju on maa viimase maahindamisega aastal 2001 võrreldes kallinenud, et "keskmiselt on see läinud kallimaks umbes 7,2 korda, kui me võtame lihtsalt erinevate otstarvete keskmise. Elamumaa 8,8 korda, maatulundusmaa 11,6 korda, ärimaa ja tootmismaa 5,1 korda. Nii palju erineb tegelik väärtus neist hindades, mis on 2001. aastal hinnatud."