FAKTIKONTROLL | Kas Mart Helmel on õigus, et põlevkivist õli tegemine on elektritootmisest kordades puhtam?

See võrdlus on aga problemaatiline, kuna õlitööstus ei võta arvesse kõiki kasvuhoonegaase, mis põlevkiviõli elutsükli jooksul tekivad. Euroopa Komisjonile tehtud uuringust selgub, et süsinikku eraldub lisaks algsele õlitootmise faasile ka selle rafineerimise ja kütusena põletamise faasis. See tähendab, et täpne emissiooni intensiivsuse number sõltub sellest, mida õliga edasi tehakse. Näiteks kui põlevkiviõlist teises riigis diislit tehakse, siis tuleks juurde arvestada ka diisli põlemisel tekkivad heitgaasid, et teada täielikku keskkondlikku mõju. Seetõttu on tegelik heitgaaside hulk suurem, kui lihtsalt tootmisprotsessist välja paistab. Põlevkivi põletamisel toodetud elektril on aga need faasid sisse arvestatud ja heitgaaside hulk näib selle võrra suurem. Nii võib elektritootmine olla põlevkivi tootmisega võrreldes keskkonnale palju kahjulikum.