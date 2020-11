FAKTIKONTROLL | Las vanurid surevad? Kodukootud koroonadokumentaal purustab sotsiaalmeedias rekordeid

Video levik sotsiaalmeedias on Eestis pretsedenditu ja hämmastav. Kõlavad hüüatused on ühe esoteerilise koolitaja lehel toonud videoklipile 420 000 silmapaari (reach). Teisel sarnasel lehel erinevate klippide (enam kui tunnine video on jagatud pisemateks osadeks) peale kokku veel pool miljonit.

Mitme esoteerilise suunamudija Facebooki seinale on viimase nädala jooksul ilmunud videod, mida jagatakse kõlavate saatelausetega: “Kas sellist Eestit me soovimegi? JAGA ENNEM, KUI KUSTUTATAKSE“ või „Selle video jagamata jätmine on kuritegu inimkonna vastu seega rangelt kohustuslik!!!“ (sic).

Kodukootud dokumentaalfilmist on saanud vandenõuteoreetikute tüvitekst, mida on sotsiaalmeedias vaadatud sadu tuhandeid kordi. Huvitaval kombel ei esitata videos pea ühtegi väidet, mida selle jagajad paistavad seal nägevat.

Miks aga piirangud on seatud ja võivad karmistuda, on tingitud eelkõige ohust, et liiga kiire nakatumise korral saavad haiglakohad täis ning selle tagajärg võib olla traagiline. Neljapäevase seisugal on Eestis haiglaravil 183 inimest. See juba põhjustab olukorra, kus ülejäänud plaaniline ravi on takistatud. Detsembri keskpaiguks on eesmärk tõsta Eestis voodikohtade võimekus erandkorras 447 peale. Teadusnõukogu prognoosib aga, et haiglaravi vajajate arv võib praeguse tempo juures tõusta tuhande inimese juurde juba detsembri lõpuks. Kui see realiseerub, on kriitiline piir ületatud. Kui haiglapatsientide arv kasvab üle kritiilise piiri, võivad hakata inimesed kiirenevas tempos surema.

Hetkel sisuliselt õige, sest Eesti ei olegi kehtestanud karantiini (vähemalt veel mitte) ja praeguse poliitika eesmärk ongi seda iga hinna eest vältida. Seetõttu esinebki 2+2 liikumispiirang ja maskikohustus, et ära hoida täielikku liikumiskeeldu. “Eestis olemegi otsustanud, et me teeme niisuguseid fokusseeritud lähenemisi, et paneme kinni seda, mida on vaja kinni panna ja ei pane kogu riiki kinni,” ütles Tartu Ülikooli viroloogiaprofessor ja teadusnõukogu liige Irja Lutsar ERR -ile mõni nädal tagasi.

“Ei tohi mõelda niimoodi, et las vanemad inimesed kannatavad ja surevad, minu jaoks on see vastuvõetamatu ja pole absoluutselt aktsepteeritav kaasaegses maailmas,” selgitas kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov eile pressikonverentsil.

Dokumentaal eeldab, et nii on võimalik saavutada karjaimmuunsus. Ühest saatelõigust jääb silma, kuidas erinevate riiklike meetmete vastased kirjeldavad sisuliselt, kuidas vanainimeste suremise hind on seda väärt, et majandust lukku ei keerataks

“Karantiini” põhitees paistab olevat, et Eesti võiks “teha Rootsit” ( kes veel hiljuti enda piiranguid karmistas ), ehk COVID-19 on "suhteliselt ohutu haigus" ning keskenduda võiks eakate eraldamisele, lastes tervematel inimestel elada vabalt.

Piirangute eesmärk on haiglaravil viibijate arvu väikesena hoida ja seejuures ennetavalt, sest praeguse nakatumise mõju võib väljenduda näiteks alles nädala pärast. Seetõttu on praegu välistatud ka dokumentaalis tõstatatud idee, et tuleks lasta nakatuda inimestel võimalikult kiiresti, et karjaimmuunsus saavutada: see tooks ilmselt kaasa haiglakriisi ja inimesed sureksid, seejuures mitte ainult covidisse, vaid ka teistesse haigustesse, mida ei ole kohapuuduse tõttu võimalik ravida. Ja need surmad oleksid välditavad. Sellise musta stsenaariumi korral on karantiin üks toimiv valikuvõimalus olukorra leevendamiseks, kuid nagu öeldud, kõik praegused piirangud on mõeldud selleks, et seda vältida.

“Grippi sureb rohkem kui covidisse."

Carmen Pritsoni jagatud videolõigus väidetakse, et grippi on surnud inmesi rohkem kui Covid-isse. Julgeks kahelda.





See väide on otseselt vale. Kõige selgemini näitavad praegust olukorda üldarvud. WHO andmetel sureb grippi igal aastal umbes kuni 650 000 inimest. Covidi surmade arv maailmas on juba praegu kaks korda suurem, 1,4 miljonit, ning üks kuu on veel aasta lõpuni minna. Seegi arv tuleks normaaltingimustes ilmselt läbi korrutada.

“COVID-19 puhul tuleb meeles pidada, et tänased haigestumise ja surma näitajad on tulnud olukorras, kus on kasutatud enneolematuid ennetusmeetmeid,” ütleb terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp.

Ilmekaks näiteks on Eesti gripisurmad.

Viimasel (2019-20) gripihooajal suri tüsistustesse 12 inimest, mis on aastate madalaim näitaja. Seda just seetõttu, et hooaja lõpus, kevadel, kehtisid pretsedenditud piirangud, mis aitasid ka gripi levikut vähendada. Samades piirangutest hoolimata suri poole gripihooaja jooksul (kevadkuudel) tüsistustesse aga neli korda rohkem COVID-19 patsiente.

WHO seisukoht on seniste teadustöö baasilt, et COVID-19 on surmavam kui gripp ning üks nakatunud inimene nakatab ka keskmiselt rohkem inimesi kui gripi puhul.

“COVID-19 on tervele inimesele suhteliselt ohutu haigus.”

Läbivalt väidavad video autorid, et keskmisel inimesel ei tasu koroonaviirust karta. Tõsi ta on, et nii, nagu iga viirushaiguse puhul, on inimese eelnev terviseseisund oluline, kõrge iga ja eelnevad kroonilised haigused suurendavad oluliselt tõenäosust haigust raskesti põdeda.

Kuid tasub silmas pidada, et surnud on ka neid inimesi, kelle puhul eelnevad haigused puudusid. Tihti kasutavad karmide meetmete skeptikud Eesti koroonasurmade arvu tõendina, et COVID-19 on ohutu, sest Eestis on tänase statistika põhjal koroonaviiruse tõttu surnutest “vaid” neljandik olnud selliseid, kellel puudusid eelnevad kaasnevad haigused.