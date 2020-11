KUULA | Kuidas Allar Jõksist ja Ülle Madisest neile endilegi ootamatult vandenõulaste suurim liitlane sai?

Õigusasjatundjad, praegune ja endine õiguskantsler Ülle Madise ning Allar Jõks on saanud aga vandenõulaste meelisautoriteks. Kui Madise ja Jõks on tähelepanu juhtinud seadusandlikule augule maskide kohustuslikuks tegemise osas - ise siiski maskikandmist soosides - siis maskivastased on kuulnud nende jutust täpselt seda, mida nad ise tahavad. Nüüd kogunetakse nende teeside all Vabaduse väljakule hüüdes, et maskide kandmine olevat kuuldavasti ebaseaduslik. Nende tõhusust ei ole aga juttu.