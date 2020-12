FAKTIKONTROLL | Hirmutamine sotsiaalmeedias: politsei ei jälgi telefonide kaudu meie kogunemisi ja käimisi

Postitus on tehtud 5. detsembril ning on kahe päevaga jõudnud üle 90 tuhande eestikeelse Facebooki kasutajani.

Keskendume just postituse esimesele poolele, mis esitab faktina seda, nagu jälgiks inimesi võimuesindajad nende mobiiltelefonide kaudu. Kuidas on asi päriselt?

“Sellist jälgimist me ei kasuta,” ütles faktikontrollile politsei pressiesindaja. Ta täpsustas, et politsei võib küll vajadusel kontrollida inimese asukohta sel juhul, kui vastav palve tuleb Terviseametilt. TA võib kahtluse korral paluda politseilt abi näiteks siis kui COVID-19 positiivse diagnoosi andnud inimene on määratud eneseisolatsiooni, kuid on alust arvata, et inimene seda eirab. Sel juhul saab politsei inimese asukohta kontrollida.