FAKTIKONTROLL | Labased valed sotsiaalmeedias: maski kanda on sama nagu "oma uriini sisse juua"

Video on emotsionaalne, suures osas arvamuspõhine ning sisaldab süüdistusi meedia ning nende osas, kes maske enda ja lähedaste kaitseks on otsustanud kanda. Siiski sisalduvad videos järgmised valeväited:

Video autor William/Viljar Koval, kes korraldab ka maski-eitajate protesti Vabaduse väljakul. See on tema mitmes postitus, mida kontrollime. Veel näited on siin ja siin , siingi.

Video on postitatud Facebooki juba mõne nädala eest, kuid on jätkuvalt aktiivselt jälgijaid kogumas. Kokku on see jõudnud üle 93 tuhande kasutajani, neist üle 33 tuhandeni viimase 24 tunni vältel.

Teaduspõhine meditsiin on öelnud, et maskid on hea meede vähendada koroonaviiruse levikut. Teaduse-eitajad aga langevad labasusteni, võrreldes maskikandmist “omaenda uriini sissejoomisega”.

Mis puutub võrdlusesse uriiniga... Küllap on see pärit eestikeelsest sotsiaalmeediast, milles ringles võrokeelne lustakas naljapilt. Video autor aga tõlgendas küllap seda liiga otsesõnutsi.

Seega on igati vale väita, et maskikandmise mõjul me hingaks kuidagi rohkem süsihappegaasi sisse. Juhul kui see nii oleks, oleksid tuhanded meditsiinitöötajad tööpostil surnud, sest nende keha ei saaks piisavalt hapnikku enam töödelda.

Maskid ei mõjuta meie loomulikku hingamisprotsessi kuidagi, sest on hapniku ning süsihappegaasi osakesed on piisavalt väiksed, et pääseksid maskikiudude vahelt läbi. Teesi, nagu inimese hapnikuomastamist mask mõjutab, oleme Delfiski proovile pannud. Seda niisama maskiga istumisel ning rääkimisel kui ka maskiga lühiajaliselt joostes jäi keha hapnikutase normi piiridesse.

Seega on meie kehas koguaeg tallel mingisugune hulk süsihappegaasi niiehknaa. Organismi tavaline süsihappegaasi näitaja on 35-45, kui see tõuseb, muutub kehal raskeks hapnikku omastada. Siin ( 1 ) viis üks USA meditsiinitöötaja läbi katse, näidates, et isegi pärast kuuetunnist maskikandmist on kehas nii hapniku- kui ka süsihappegaasi tase normaalse piirides.

Mehe kogu väide põhineb laiemal väitel nagu maskide kohta poleks ühtki teaduslikku tõendit, et nendest ka päriselt viiruse tõrjumisel kasu on. See ei vasta tõele.

Vaatame järgnevalt mõningaid uuringuid, mida pandeemia vältel eelmise poolaasta vältel üle maailma avaldatud on ning WHO või CDC-s refereerinud on:

The Lancetis avaldatud põhjalik kokkuvõte üle 172 teise uuringu järgi viitab, et COVID-19 vastu aitavad kaitsta nii distantsi hoidmine kui ka maskikandmine. Siiski nenditakse, et kumbki pole võluvits, mis aitab viiruse täielikult ära hoida. Uuringus tuuakse välja, et meditsiinikeskkonnas on mask tõhusam, kuid N95 respiraatorite kasutamisel pole olulist vahet. Maski kandes oli uuringute keskmise järgi oht viirusesse nakatuda üle viie korda suurem kui kirurgilist maski kandes. Selle järeldusega tuuakse välja, et maskide kandmine on tõhus ja kättesaadav meede, mida valitsused saavad inimestele pakkuda, et vähendada viiruse levikut (mitte aga seda peatada).

Augustis avaldati uuring kodus valmistatud maskide kohta, milles järeldati, et suurem osa kättesaadavatest materjalidest suudavad kolmekordsena kandes tõkestada 100nm-suurust koroonaosakest, mis rändab süljepiisakestes. Näiteks toodi välja, et kolmekordne T-särgimaterjal võib olla tõhusam kui mõni plastikkiud, mille mikroaugud suuremad jäävad.

Konkreetsemaid numbreid saab tuua välja mais avaldatud uuringust, kus N95 mask pidas kinni 99% aerosoolidest, mida köhides välja hingame; kirurgimask pidas kinni 59%; kolmekordne puuvillast mask pidas kinni 51%; polüesterkangast mask takistas 47% ning 60% juhul, kui see oli volditud kahekordseks. Visiir pidas kinni 2% välja köhitavatest aerosoolidest.