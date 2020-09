Ajarännak kadunud Tallinnas: millised on olulisimad pealinna hävinud hooned?

Eesti Päevalehe raamatupodcasti "Lappaja" neljandas osas on luubi all Tallinna olulised hävinud ehitised alates Lindanise linnusest kuni poliitharidusmaja ehk Karla katedraalini. Ajalooliste hoonete saatust lahkab hiljuti samanimelise raamatu üllitanud ajaloolane Jaak Juske.

Tallinna esmamainimisest kirjalikes allikates möödus eelmisel aastal 800 aastat. Neid kordi, mil Tallinn on end pärast järjekordset sõda üles ehitanud, on muidugi ohtralt. Mis on aga valdavalt olnud hoonete hävimise pühjused? Millised on põnevaimad leiud hilisematel väljakaevamistel? Millistest hoonetest on enim kahju ja millistest pisut vähem? Mida võiks säilitada preagustest hävimisohus hoonetest? Kõigest sellest ja paljust muustki tuleb juttu tänases podcastis.