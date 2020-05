FOTOD | Singer Vinger andis vinge autokontserdi, Mihkel Rauda asendas poeg Kaarel Eno

Hardi Volmeri sõnul on siiani olnud bändi kõige ekstreemsem esinemine 1990. aastatel Raekoja platsil, kus esineti esimest ja viimast korda fono järgi - seda muidugi olukorra sunnil. "See oli Volbriöö, kuskil 0 kraadi ja just oli olnud muusikalavastus rahvusraamatukogu fassaadil. Mul oli hääl läinud ja pandi CD plaat kontserdiks mängima. Rahvas hüppas, poodiumid hüppasid ja CD-mängija hüppas. Muusika oli hakitud, kuid kedagi ei kottinud," meenutab Volmer. Nüüd oli Singer Vingeril uus väljakutse - esineda drive-in kontserdiga, kus publikuks on autod.