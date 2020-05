RAAMATUBLOGI: Agatha Raisin ja narkootiline moos

Ega vist keegi ei sooviks olla Agatha Raisin, keskealine turtsakas naisterahvas, kel ei vea armastuses kohe üldse. Aga tuleb olla, kui autor on su sääraseks kirjutanud ja annab aina hoope juurde. No miks on vaja määrata vaene Agatha suitsetajaks ajal, kui maailm võitleb tubakavingu vastu ja keelab pahvimise söögikohtades? Aga nii on ning vaesel daamil tuleb ses raamatus üks mure juurde.