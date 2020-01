RAAMATUBLOGI: Anomaalne nähtus, mille nimi on Alla Pugatšova

„Välismaalastele on võimatu selgeks teha, kes ta selline on ja miks ta on meie superstaar,” kirjutab raamatu „Alla pugatšova elu ja imelised seikslused” autor lõppsõnas. Lihtsalt on Euraasias selline anomaalne nähtus, mille nimi on Alla Pugatšova. See kõik sai alguse 1975. aastal, palavas Bulgaaria linnakeses, mille tänavatel Alla kõndis paljajalu. Teda võib kiruda, temast võib vaimustuda. Kuid me ei kujuta maailma enam ilma temata ette.”