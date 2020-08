RAAMATUBLOGI: Elamusreis jääkülmale põhjamaale ja okultismi maailma

„Uskmatu” on krimka poole kaldu thriller. Süžee on lihtne ja varemgi kasutuses olnud – mis juhtub siis, kui kirjandus reaalsuseks saab? Õuduskrimikirjanik laseb oma tegelasi tappa nagu nõidu. Jääks see kõik paberile, poleks hullu, aga ühel halval päeval leitakse tema naine mõrvatuna just nii, nagu raamatus kirjas. Et siis liikvel on psühhopaat ja maniakk.