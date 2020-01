RAAMATUBLOGI: Hüperrealistlik pilt kaasaja ühiskonna ja ajastu värdjalikkusest

Jean-Cheristophe Grange viib seekord lugeja maailma, kuhu enamus piiludagi ei julge, aga ometi on see maailm olemas, ehkki parem, kui ei oleks.

Prantslased on krimi- ja actionromaanides (Grange teosed on kuskil vahepeal) kas leebed või äärmiselt tumedad, õigemini süsimustad. Kui mõnes ülikoolis oleks krimikirjanduse õppetool, peaks „Surnute maa” olema näide super-noir’ hard-boiled (maakeeli kõva käe) romaanist. Nagu ikka, Grange peategelased politseinikud – „Purpurjõgede” Pierre Niemans, „Reisija” Anaïs Chatelet kui nüüd ka Stephane Corso – on tüübid, kes vahendeid ei vali ega põe vägivalla pärast teragi, sest: „Meiesugused saavadki kurjategijad kätte.”

Ent see on vaid osa tumedusest. Kui lugeda Prantsusmaal ilmunud arvustusi, siis pakub „Surnute maa” kaasaegse ühiskonna ja ajastu värdjalikkusest hüperrealistlikku pilti kus kurjusel pole piire.

„Tappa kaks meest ühe ööga – kuues ja seitsmes tapmine tema 18 teenistusaasta jooksul – see polnud tühiasi. Nagu tavaliselt viis ta traumast ülesaamiseks läbi kindla rituaali: ta lippas sisse Saint-Jaques-du- Haut-pas’ kirikusse ja palus jumalalt andestust. Kuigi ta oli politseinik ja teadis, et igas inimeses on midagi halba, hoidis ta jonnakalt kinni optimistlikust maailmavaatest, lisades neljale looduse põhijõule viienda: armastuse. Just seepärast püüdis ta verevalamise järel iseenesest pahu vaime välja ajada. Palvete ja patukahetsusega üritas ta lämmatada temas valitsevad deemonid, ses olid nüüd taas ärganud...”