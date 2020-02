RAAMATUBLOGI: Kaks tosinat aastat kestnud kriminaalne malepartii

Tegelikult pole vana ja uue vahel isegi õhkõrna joont, vähemalt esimese raamatu põhjal. Kõik on sama – Wisting teeb oma tööd, tema krimiajakirjanikust tütar Line kasvatab üksikemana last, kuid võtab ometi, kirglikuna oma ametis, samuti sule kätte või tänapäevasemalt: arvuti sülle.

Aga jah, politseinikke, vähemalt kirjanduslikke, rõhub kõige enam see, kui õiglust ei saa jalule seada ning kurjategija pääseb puhtalt. Nii otsib ka Wisting, nagu igal aastal, juba 24. korda välja Katharina Haugeni lahendamata kadumisjuhtumi materjalid ja läheb külla tema abikaasale Martinile, kellega on ajapikku heaks sõbraks saanud. Kes paraku on kadunud, kuigi ilmub hiljem välja.