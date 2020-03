RAAMATUBLOGI: Kirjaniku, metsiku talendi elu kui krimiromaan

Kommunismi ehitaval nõukogudemaal tuli inimest aidata – kui ühest töökohast löödi kodanik joomise pärast minema, leiti talle teine amet. Nii liikuski Anniko siia-sinna, põikas tänapäevases mõistes rehabilitatsioonikeskusesse, mis toona oli tuntud viinaravila nime all, aga või see teda päästis.

Kui Anniko läbi esimeste elumere lainete Eesti Raadiosse jõudis, olid seal juba lauad kaetud. „Sa ei saanud olla ajakirjanik, kui ei suitsetanud – see oli ebanormaalne. Suitsetasid kõik, ja viina joodi palju ja igal pool,” meenutas Ene Hion toonaseid aegu. Anniko jõi rohkem kui vähem ning saadeti mõne aasta pärast asumisele Võrru korrespondendiks, ent kaotas sellegi töö. Järgnesid töökohad kultuurimajades, üks abielu ei jõudnud lõppeda, kui algas järgmine, lapsed siin ja seal...

Jäägu kirjandusteadlaste arutada, kuivõrd kuulub „Rusikad” Eesti kirjanduse kullafondi, ent rahvas oli vaimustuses ning esimest trükki osteti hoogsalt, kuni see lettidelt koristati – no ei ole tegu nõukogude inimesele kohase kirjandusega, kuigi teost oli kärbitud neljandiku võrra. Seega hakkas raamat liikuma käest-kätte nagu letialune kaup. Mullugi, kui ilmus esmakordselt tsenseerimata „Rusikad”, said selle vastu vaid Andrus Kivirähk ja Tõnu õnnepalu.