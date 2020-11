RAAMATUBLOGI: Kogu tõde James Bondist – palju ta teenib, milles magab, mida tegelikult joob ja millist raamatut kirjutab

Näiteks mida tähendavad kaks nulli Bondi legendaarse agendinumbri 007 ees. Kes teab? Õige vastus: esimene null tähendab seda, et agendil on õigus tappa ja teine, et ta on igavestele jahimaadele lähetanud vähemalt kaks inimest. Seitse oli esimene vaba number kahe nulli järel ja Bond võttis selle rõõmuga endale, sest 7 toovat talle õnne.

Kas teate, et Bond on sattunud mitu korda kurjategijate kätte ning teda on jõhkralt piinatud? Kord lõigati tema käsivarrele noaga kirillitsas täht ш ehk lühend sõnadest smert špionam ehk surm spioonidele, mille akronüüm oli SMERŠ – Nõukogude Liidu vastuluure. Ka on Bondil murtud väike sõrm ja teda on järanud barrakuda.