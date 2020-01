RAAMATUBLOGI: Koomas ja valetava naisterahva märkmed

Amber on koomas, elus – seda teavad kõik – ja kuuleb-näeb-tajub-mõtleb, aga seda ei teata. Seega tuleb olla üksi oma mõtetega ja üksikutest infokildudest, mida poetavad arstid ning külla tulnud abikaasa ja teised. Et saada aru, miks ollakse haiglas, koomas ja mis üleüldse toimus ning toimub.

Enne oli kõik korras. Niivõrd-kuivõrd. Amber töötas tunnustatud raadiohäälena, tema abikaasa, kirjanik, vaevles loomepõuas. Kuid saadi hakkama. Niivõrd-kuivõrd. Sest Amberi kohale kogunesid tormipilved: kolleegist raadiostaar – naisterahvas mõistagi, sest kes veel kiivalt intriige punuma hakkab – ihkab ta välja süüa. Ent igale jõule on olemas vastasseis ning läheb lahinguks.

Aga see pole veel kõik. On Amberi õde, kui teda nii saab nimetada, kellega jagatakse tumedaid saladusi. Ja ekskallim, kellega ta nädal tagasi kokku põrkas. Ja päevikud, mis selgitavad lapsepõlves toimunut. Ning kõik on omavahel seotud.